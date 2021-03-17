Porto Başkanı Costa: Pepe 42 yaşına kadar oynar

Porto Başkanı Nino Pinto da Costa, savunma oyuncusu Pepe ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekiz Süper Ligi takımlarından Porto'nun başkanı Nino Pinto da Costa, Pepe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pinto da Costa, Kasım 2020'de kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Pepe için, "42 yaşına kadar oynayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pinto da Costa, AS gazetesine verdiği röportajda, "Bu sezonun başında kontratları biten 4 önemli oyuncumuz vardı: Pepe, Sergio Oliveira, Otavio ve Moussa Marega. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesini yenilemeye karar verdik. Ben, yenilenmesi gereken ilk ismin Pepe olması gerektiğine karar verdim." dedi.

"PORTO'YA OLAN TUTKUSUNDAN DÖNDÜ"

Pepe'nin Porto'ya tutkun olduğunu söyleyen Porto Başkanı, "Pepe'nin Porto için ne ifade ettiğini herkes biliyor. Porto'ya dönmek yerine yurtdışında bir kulübe gitse neler başarabileceğini ben biliyorum. Porto'da kazandığının 3 katını kazanabilirdi. Porto'ya olan tutkusundan dolayı geri döndü. Birçok kişi, onun en fazla 1 yıl daha oynayabileceğini düşünürken o, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu, onun 2 yıldan daha fazla da oynayabileceğini gösteriyor. Pacos maçında 10 kilometreden fazla koştu ve bu bir savunma oyuncusu için dikkate değer bir şey." şeklinde konuştu.

Bu sezon Porto ile 28 resmi maça çıkan 38 yaşındaki Pepe, 2 kez gol sevinci yaşadı.