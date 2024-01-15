Porto, Braga'yı net skorla geçti Porto, Primeria Liga'nın 17. haftasında konuk ettiği Braga'yı 2-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

Portekiz Primeria Liga'nın 17. haftasında Porto, Braga'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Fabio Cardoso ve 49'da penaltıdan Evanilson kaydetti.

Serdar Saatçı oynamadı

Braga forması giyen Serdar Saatçı karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 38 yapan Porto ligdeki bir sonraki maçında Moreirense'yi konuk edecek.

33 puanda kalan Braga ise Famalicao deplasmanına gidecek.