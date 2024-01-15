Porto, Braga'yı net skorla geçti

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Portekiz Primeria Liga'nın 17. haftasında Porto, Braga'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Fabio Cardoso ve 49'da penaltıdan Evanilson kaydetti.
Serdar Saatçı oynamadı
Braga forması giyen Serdar Saatçı karşılaşmada süre alamadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 38 yapan Porto ligdeki bir sonraki maçında Moreirense'yi konuk edecek.
33 puanda kalan Braga ise Famalicao deplasmanına gidecek.
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