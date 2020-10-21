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Porto, Pepe ile sözleşme uzatıyor
Portekiz'in köklü takımlarından Porto, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe ile 1 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 11:07
- Güncelleme : 21.10.2020 - 11:07
Portekiz Ligi takımlarından Porto, 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.
"FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.
Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum." şeklinde konuştu.