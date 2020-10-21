Porto, Pepe ile sözleşme uzatıyor

Portekiz'in köklü takımlarından Porto, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe ile 1 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

Portekiz Ligi takımlarından Porto, 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.

"FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.

Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum." şeklinde konuştu.