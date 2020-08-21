Porto'da Alex Telles krizi

Koronavirüs pandemisinden önce Avrupa devlerinin 40 milyon euro ödemeyi kabul ettiği Alex Telles'in virüsten sonra bu fiyatı vermeye hazır talibi kalmadı.

Portekiz temsilcisinin Galatasaray'dan transfer ettiği Alex Telles için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Porto, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Telles ile masaya oturdu. 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile görüşen Porto, Telles'ten gelen yıllık 4 milyon euro net maaş talebi üzerine geri adım attı.

PANDEMİ TELLES'İN PİYASASINI DA VURDU

Porto'nun pandemi etkileri nedeniyle Telles'e 40 milyon euro vermeye yanaşan bir kulüp olmadığı için önünde iki seçenek kaldı. Porto, ya bu yaz en iyi teklifi veren kulübe Telles'i satacak ya da gelecek yaz oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan kaybedecek.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Alex Telles'in menajeri Pinhas Zahavi'nin bir yandan Porto ile görüştüğü, diğer yandan Manchester United ve PSG gibi kulüpler ile de temasa geçtiği bilgisi verildi.

GALATASARAY DA PAY ALACAK

Porto'nun kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olan Alex Telles, geçtiğimiz 5 seoznda 192 maça çıktı ve 24 gol atıp 55 asist yaptı.

Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 milyon euro bonservis ve satış karının yüzde 10'u karşılığı transfer olmuştu.