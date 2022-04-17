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- Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı
Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı
Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Porto, Portimonense'yi 7-0 yendi. Rizespor'dan Porto'ya giden Mehdi Taremi hat-trick yaptı.
- 17.04.2022 - 11:41
Portekiz Ligi'nde lider Porto sahasında 12. sırada bulunan Portimonense'yi konuk etti. Mavi-Beyazlılar 60 dakikada skoru 7-0 yaptı.
Porto'nun gollerini 19, 34 ve 47'de Taremi, 28'de Grujiv, 40 ve 60'ta Evanilson, 55'te kaptan Pepe kaydetti.
Porto puanını 82 yaptı
Şampiyonluk yolunda maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan Porto puanını 82 yaptı. Portimonense ise 32 puanda kaldı.