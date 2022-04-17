Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı

Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Porto, Portimonense'yi 7-0 yendi. Rizespor'dan Porto'ya giden Mehdi Taremi hat-trick yaptı.

Portekiz Ligi'nde lider Porto sahasında 12. sırada bulunan Portimonense'yi konuk etti. Mavi-Beyazlılar 60 dakikada skoru 7-0 yaptı.

Porto'nun gollerini 19, 34 ve 47'de Taremi, 28'de Grujiv, 40 ve 60'ta Evanilson, 55'te kaptan Pepe kaydetti.

Porto puanını 82 yaptı

Şampiyonluk yolunda maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan Porto puanını 82 yaptı. Portimonense ise 32 puanda kaldı.