Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.214
0.13%
BTXN Coin
31.33
0.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı

    Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Porto, Portimonense'yi 7-0 yendi. Rizespor'dan Porto'ya giden Mehdi Taremi hat-trick yaptı.
    • 17.04.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Porto'da Rizespor'dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı

    Portekiz Ligi'nde lider Porto sahasında 12. sırada bulunan Portimonense'yi konuk etti. Mavi-Beyazlılar 60 dakikada skoru 7-0 yaptı.

    Porto'nun gollerini 19, 34 ve 47'de Taremi, 28'de Grujiv, 40 ve 60'ta Evanilson, 55'te kaptan Pepe kaydetti.

    Porto puanını 82 yaptı

    Şampiyonluk yolunda maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan Porto puanını 82 yaptı. Portimonense ise 32 puanda kaldı.

    Porto da Rizespor dan transfer edilen Taremi hat-trick yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı
    3. Sayfa

    İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
    Transfer dosyası

    Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi

    Görüş Bildir