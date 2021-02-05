Portolu Nanu beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi geçirdi

Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpışan Porto'nun sağ beki Nanu, hastaneye kaldırıldı.

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.

FECİ ÇARPIŞMA

Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritsyuk ile çarpıştı.

YERDE HAREKETSİZ KALDI

84. dakikadaki çarpışma sonrası Portolu Nanu uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve kaptan Pepe, Nanu'yu hareketsiz görünce hemen sağlık ekiplerinin sahaya girmesini istediler.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdahale etti ve ardından ambulans sahaya girdi.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken, Nanu hastaneye kaldırıldı.

İLK AÇIKLAMA PEPE'DEN

Takım arkadaşı Pepe yaptığı açıklamada, "Ambulanstaki doktorların ifadelerine göre Nanu uyandı ve bilinci açık durumda." ifadelerini kullandı.

"BEYİN SARSINTISI VE OMURİLİK ZEDELENMESİ TESPİT EDİLDİ"

Porto kulübü konuyla ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Nanu'nun yapılan testlerinde bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildi. Şu anda Nanu'nun bilinci açık, zaman ve mekan algısı yerinde. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edilecek."