Porto'yu deviren Sporting finale yükseldi

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Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting, Porto'yu ağırladı.

Rakibini 1-0'lık skorla yenmeyi başaran Sporting, finale yükselen taraf oldu.

Sporting'e galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.

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26 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 31. golüne ulaştı, 6 da asist katkısı yaptı.

8 Ocak'ta Benfica ile Braga arasında oynanacak maçın galibiyle Sporting, 11 Ocak'ta final müsabakasına çıkacak.