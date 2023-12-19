Porto'yu deviren Sporting liderliğini sürdürdü Sporting, Primeria Liga'nın 14. haftasında konuk ettiği Porto'yu 2-0 yendi ve liderliğini devam ettirdi.

ensonhaber.com

Primeria Liga'nın 14. haftasında Sporting, Porto'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorlar kazanmayı başarırken golleri 11. dakikada Viktor Gyökeres ve 60. dakikada Pedro Gonçalves kaydetti.

Pepe atıldı

Konuk takımın tecrübeli stoperi Pepe, 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 34 yapan ve liderliğini sürdüren Sporting ligdeki bir sonraki maçında Portimonense deplasmanına gidecek.

31 puanda kalan Porto ise Chaves'i konuk edecek.