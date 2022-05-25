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    Premier Lig, Chelsea'nin satışına onay verdi

    Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle satışa çıkarılmıştı. RRoman Abromivich'in sahibi olduğu kulübün devir işlemlerinde sonra gelindiği paylaşıldı.
    • 25.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:35
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    Premier Lig, Chelsea'nin satışına onay verdi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon şampiyonluğu elde edemese de ligi 74 puanla 3. sırada  tamamlamayı başardı.

    Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulübün sahibinin Rus olması nedeniyle yaptırımlara maruz kalan ekip, sahibi Roman Abromivich tarafından satışa çıkarılmıştı ve birçok isim kulübün sahibi olmak için devereye girmişti.

    Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu'nun teklifi onaylandı

    Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun bugün Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyuruldu.

    Premier Lig, Chelsea nin satışına onay verdi #1

    Hükümetle birlikte çalışılacak

    Satın alma işleminin Hükümetin gerekli satış lisansını vermesine ve işlemin son aşamalarının tamamlanması ile sonuçlanacağı belirtilirken, Chelsea'nin satın alım işlemini tamamlamak adına gerekli lisansları almak için Hükümetle birlikte çalışacağının altı çizildi.

    Premier Lig, Chelsea nin satışına onay verdi #2

    Premier Lig, Chelsea nin satışına onay verdi #3


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