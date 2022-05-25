Premier Lig, Chelsea'nin satışına onay verdi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle satışa çıkarılmıştı. RRoman Abromivich'in sahibi olduğu kulübün devir işlemlerinde sonra gelindiği paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon şampiyonluğu elde edemese de ligi 74 puanla 3. sırada tamamlamayı başardı.

Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulübün sahibinin Rus olması nedeniyle yaptırımlara maruz kalan ekip, sahibi Roman Abromivich tarafından satışa çıkarılmıştı ve birçok isim kulübün sahibi olmak için devereye girmişti.

Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu'nun teklifi onaylandı



Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun bugün Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyuruldu.

Hükümetle birlikte çalışılacak

Satın alma işleminin Hükümetin gerekli satış lisansını vermesine ve işlemin son aşamalarının tamamlanması ile sonuçlanacağı belirtilirken, Chelsea'nin satın alım işlemini tamamlamak adına gerekli lisansları almak için Hükümetle birlikte çalışacağının altı çizildi.