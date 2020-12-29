Euro
9.1174
0.59%
Dolar
7.4131
0.4%
Altın
450.9
0.32%
Borsa
1.474
-0.4%
Bitcoin
215.499
5.27%
EXEN Coin
10.78
-0.09%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası

    Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde, 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 18:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası

    Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de, testi pozitif çıkan futbolcuların sayıları artıyor.

    Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan 1.479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

    İSİMLER AÇIKLANMADI

    Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

    Premier Lig de 18 koronavirüs vakası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir