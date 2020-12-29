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Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası
Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde, 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 17:53
- Güncelleme : 29.12.2020 - 18:09
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de, testi pozitif çıkan futbolcuların sayıları artıyor.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan 1.479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
İSİMLER AÇIKLANMADI
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.