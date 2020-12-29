Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası

Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde, 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de, testi pozitif çıkan futbolcuların sayıları artıyor.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan 1.479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

İSİMLER AÇIKLANMADI

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.