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- Premier Lig'de değişiklik hakkı tekrar 3'e düşürüldü
Premier Lig'de değişiklik hakkı tekrar 3'e düşürüldü
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği hakkının yeni sezonda 3'e düşürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 16:59
- Güncelleme : 06.08.2020 - 16:59
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.
Buna göre gelecek sezon takımlara, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE 5'E ÇIKMIŞTI
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.
Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.