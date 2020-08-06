Dolar
7.2998
3.6226%
Euro
8.6567
3.3426%
Altın
2068.66
1.4919%
Borsa
1046.85
-4.117%
G. Altın
482.981
4.5897%
Bitcoin
86561.43
5.638%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Premier Lig'de değişiklik hakkı tekrar 3'e düşürüldü

    Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği hakkının yeni sezonda 3'e düşürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 16:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Premier Lig'de değişiklik hakkı tekrar 3'e düşürüldü

    İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

    Buna göre gelecek sezon takımlara, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.

    Premier Lig'de değişiklik hakkı tekrar 3'e düşürüldü #1

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE 5'E ÇIKMIŞTI

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.

    Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.

    Görüş Bildir