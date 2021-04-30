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    Premier Lig'de deplasman seyircisine izin çıktı

    Premier Lig'de deplasman seyircisine izin çıktı

    Premier Lig kulüplerine sezonun son iki maçı için stadyumlarda deplasman tribününe 500 taraftarın girmesine izin verileceği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 14:06
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    İngiltere'de spor sahalarında seyirci yasağının gevşetilmesiyle kulüpler, taraftarları ülke çapındaki sahalara tekrar davet etmeye hazırlanıyor.

    Geçen ay Premier Lig Yönetimi ve İngiltere Hükümeti arasında deplasman taraftarının katılımı için görüşmeler yapılmaya başlanmıştı.

    İngiltere Premier Lig'deki maçlarda 17 Mayıs itibariyle statlarda yüzde 25 kapasiteyle seyirci alınabilmesi kararı sonrası deplasman tribünüyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

    Premier Lig de deplasman seyircisine izin çıktı #1

    DEPLASMAN TRİBÜNÜNE DE SEYİRCİ ALINACAK

    İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig kulüplerine sezonun son iki maçı için stadyumlarda 500 taraftarın girmesine izin verileceği açıklandı.

    “TARAFTARLARIN GERİ DÖNÜŞÜ BİRİNCİL HEDEFİMİZ”

    Yapılan açıklamada "Taraftarların geri dönüşü ve nihayetinde stadyumların tamamı birincil hedefimiz olmaya devam ediyor, bu nedenle görüşümüz, mümkün olduğunca çok sayıda destekçiye ev sahipliği yapma fırsatını kabul etmemiz gerektiğidir. Bu durumda 37. ve 38. haftalarda mevcut kapasitenin yüzde 5'ine (maksimum 500 deplasman taraftarı) bir deplasman bileti tahsisine izin veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Premier Lig de deplasman seyircisine izin çıktı #2

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