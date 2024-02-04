Premier Lig'de dev maç! Arsenal, Liverpool'a şans tanımadı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne oldu.
Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp'un takımı Liverpool karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını doğrudan etkileyen müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Arsenal oldu.
Arsenal, 3 golle kazandı
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard, Liverpool'un golünü 45+3. dakikada Luis Diaz kaydetti.
Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Arsenal, puanını 49 yaptı
Arsenal bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, Liverpool ise 51 puanda kaldı.
Arsenal bir sonraki karşılaşmasında West Ham United deplasmanına giderken, Liverpool sahasında Burnley'i konuk edecek.
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