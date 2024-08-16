Premier Lig'de devrim: Hakemler tuttukları takımları açıklayacak
Haber Merkezi

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig’de hakemlerin tarafsızlığını artırmak için önemli bir adım attı.

Geçtiğimiz sezon boyunca kararlarına yönelik kulüplerden gelen tepkiler üzerine harekete geçen federasyon, 2024-25 sezonunda görev yapacak hakemlerin tuttukları takımları açıklamalarını zorunlu kıldı.

TUTTUĞU TAKIMIN MAÇINI YÖNETEMEYECEK

Bu yeni düzenlemeye göre, hakemler sempatizanı oldukları takımların maçlarında görev alamayacak.

Hakemlerin tuttukları takımlar ise şu şekilde:

Sam Allison - Bournemouth

Stuart Attwell - Luton

Peter Bankes - Liverpool ve Everton maçlarından uzak tutuluyor

Darren Bond - Wigan

Thomas Bramall - Sheffield United ve Sheffield Wednesday maçlarından uzak tutuluyor

John Brooks - Leicester

David Coote - Notts County

Darren England - Barnsley

Jarred Gillett - Liverpool

Tony Harrington - Hartlepool

Simon Hooper - Swindon Town

Rob Jones - Everton ve Liverpool maçlarından uzak tutuluyor

Andrew Madley - Huddersfield

Robert Madley - Huddersfield

Michael Oliver - Newcastle

Craig Pawson - Sheffield United

Graham Scott - Swindon Town

Josh Smith - Peterborough

Paul Tierney - Wigan