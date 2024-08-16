Premier Lig'de devrim: Hakemler tuttukları takımları açıklayacak

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig’de hakemlerin tarafsızlığını artırmak için önemli bir adım attı.
Geçtiğimiz sezon boyunca hakem kararlarına yönelik kulüplerden gelen tepkiler üzerine harekete geçen federasyon, 2024-25 sezonunda görev yapacak hakemlerin tuttukları takımları açıklamalarını zorunlu kıldı.
TUTTUĞU TAKIMIN MAÇINI YÖNETEMEYECEK
Bu yeni düzenlemeye göre, hakemler sempatizanı oldukları takımların maçlarında görev alamayacak.
Hakemlerin tuttukları takımlar ise şu şekilde:
Sam Allison - Bournemouth
Stuart Attwell - Luton
Peter Bankes - Liverpool ve Everton maçlarından uzak tutuluyor
Darren Bond - Wigan
Thomas Bramall - Sheffield United ve Sheffield Wednesday maçlarından uzak tutuluyor
John Brooks - Leicester
David Coote - Notts County
Darren England - Barnsley
Jarred Gillett - Liverpool
Tony Harrington - Hartlepool
Simon Hooper - Swindon Town
Rob Jones - Everton ve Liverpool maçlarından uzak tutuluyor
Andrew Madley - Huddersfield
Robert Madley - Huddersfield
Michael Oliver - Newcastle
Craig Pawson - Sheffield United
Graham Scott - Swindon Town
Josh Smith - Peterborough
Paul Tierney - Wigan
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