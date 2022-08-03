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    Premier Lig'de diz çökme eylemine sınırlama getirildi

    İngiltere Premier Ligde, uzun süredir devam eden ırkçılığa karşı maç önü diz çökme eylemine sınır getirildi.
    • 03.08.2022 - 17:02
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    Premier Lig'de diz çökme eylemine sınırlama getirildi

    Premier Lig'de, "Siyahların Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla, neredeyse tüm oyuncuların katılımıyla 2020 haziran ayından bu zamana kadar oynanan tüm maçlar öncesinde yapılan diz çökme eylemi, bu sezon sınırlı karşılaşmalarda yapılacak.

    Premier Lig'den yapılan duyuruda, takım kaptanları arasında olan görüşmelerin ardından bu yönde ortak bir karar alındığı ve eylemin, önemli maçlarda gerçekleştirilmesiyle daha etkin olmasının planlandığı belirtildi.

    Premier Lig de diz çökme eylemine sınırlama getirildi #1

    Dikkat çekici maçlar öncesi yapılacak

    Diz çökme eylemi, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası finalleri, ligin ilk ve son hafta maçları ve ırkçılığa karşı düzenlenen kampanya dönemlerinde yapılacak.


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