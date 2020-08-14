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Premier Lig'de en iyi genç oyuncu Alexander-Arnold

Premier Lig'de en iyi genç oyuncu Alexander-Arnold

Liverpool'da bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Trent Alexander-Arnold jürinin oylarıyla Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu oldu.