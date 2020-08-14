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    Premier Lig'de en iyi genç oyuncu Alexander-Arnold

    Liverpool'da bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Trent Alexander-Arnold jürinin oylarıyla Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu oldu.
    • AA
    • 14.08.2020 - 14:43
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    Premier Lig'de en iyi genç oyuncu Alexander-Arnold

    İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi genç oyuncusu ödülü sahibini buldu. Liverpool'un genç sağ beki Trent Alexander-Arnold sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

    Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaş ve altı oyunculara verilen sezonun en iyi genç oyuncusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

    Premier Lig de en iyi genç oyuncu Alexander-Arnold #1

    YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

    Oylamada Aston Villa'dan Jack Grealish, Manchester United'dan Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Chelsea'den Mason Mount, Christian Pulisic ve Sheffield United'dan Dean Henderson'ı geride bırakan Liverpool'un 21 yaşındaki İngiliz sağ beki Alexander-Arnold, ödülün sahibi oldu.

    Liverpool formasıyla Premier Lig'in 2019-2020 sezonunda 38 maça çıkan Alexander-Arnold, 4 gol atarken 15 asist kaydetti.

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