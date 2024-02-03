Premier Lig'de harika maç! 8 golün çıktığı düelloda kazanan yok Newcastle United, Premier Lig'in 23. haftasında evinde Luton Town ile 4-4 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Luton Town karşı karşıya geldi.

St James Park'taki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve gol düellosuna sahne oldu.

8 golün çıktığı maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Karşılaşmada ev sahibi Newcastle United'ın gollerini 7 ve 23'te Sean Longstaff, 67. dakiakda Kieran Trippier ve 73. dakikada Harvey Barnes attı.

Luton Town'un golleri 21. dakikada Gabriel Osho, 40. dakikada Ross Barkley, 59. dakikada penaltıdan Carlton Morris ve 62. dakikada Elijah Adebayo'dan geldi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Newcastle United 33, Luton Town 20 puana yükseldi.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Newcastle United, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Luton Town, ligde gelecek hafta sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.