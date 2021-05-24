Premier Lig'de Harry Kane rüzgarı

Premier Lig'de 2020-21 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Tottenham Hotspur'un tecrübeli golcüsü Harry Kane 23 gol, 14 asistle iki kulvarı zirvede tamamladı.

Premier Lig'de bu sezon sona ererken Tottenham ligi 7. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Londra temsilcisinin dünyaca ünlü golcüsü Harry Kane ise sezonu gol ve asist krallıklarında zirvede tamamladı.

İngiliz forvet bu sezon 23 gol, 14 asistle rakiplerini geride bıraktı. 29 yaşındaki oyuncu, 2015-16 ve 2016-17'den sonra Premier Lig'de 3. kez gol krallığı yaşadı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Harry Kane, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. İngiltere'de kalmak isteyen tecrübeli isimle Manchester City, Manchester United ve Chelsea ilgileniyor.