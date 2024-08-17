Premier Lig'de ilginç anlar: Rakibinin kalçasına dokundu

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig’in 1. haftasında Mikel Arteta’nın yönetimindeki Arsenal, Gary O’Neil’ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu’nda oynanan maçta Arsenal, 2-0’lık skorla galip geldi.
Maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
KALÇASINA DOKUNDU
Wolverhampton oyuncusu Yerson Mosquera, maçın son anlarında Arsenalli Gabriel Jesus’un kalçasına eliyle temas etti.
(Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.)
İTİRAZDA BULUNDU
Bu duruma tepki gösteren Jesus, Mosquera’yı itince, Mosquera yere düşerek hakeme itirazlarda bulundu.
JESUS'A SARI KART GÖSTERDİ
Maçın hakemi Jarred Gillet, Mosquera’yı haklı bularak Gabriel Jesus’a sarı kart gösterdi.
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