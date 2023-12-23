Premier Lig'de ilk! Kadın hakem Rebecca Welch tarihe geçti İngiltere Premier Lig'de Fulham ve Burnley arasında oynanan maçı yöneten Rebecca Welch, lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın hakem oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Burnley, Fulham deplasmanına konuk oldu. Burnley rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı ise Rebecca Welch yönetti. Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.

Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.

Burnley, iki golle kazandı

Burnley'e galibiyeti getiren gollleri, 47. dakikada Wilson Odobert ve 66. dakikada Sander Berge attı.

Bu sonucun ardından Burnley, 11 puana yükseldi. Fulham, 21 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Burnley, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Fulham, Bournemouth deplasmanına gidecek.