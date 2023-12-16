Premier Lig'de korkutan an! Bournemouth - Luton Town maçı durduruldu

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları ilgilendiren maçta yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.
Bir anda yere yığıldı
Müsabaka 1-1 berabere devam ederken, 59. dakikada Luton Town'un oyuncusu Tom Lockyer, kendini yere bıraktı.
Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu.
Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi.
29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu açıklandı.
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