Premier Lig'de korona alarmı: 42 vaka

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.

Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.

UNITED TESİSLERİ KAPATMIŞTI

Premier Lig ekiplerinden Manchester United koronavirüs vakaları nedeniyle Carrington Antrenman Tesisleri'ni 24 saatliğine kapattı.

United, A Takım ve kulüp personeline dün uygulanan covid-19 testinde pozitif sonuçlanan vakalar olduğunu bildirdi. Kırmızı Şeytanlar riski en aza indirmek istediklerini ve 24 saatliğine tesisleri kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan kişi, Premier Lig protokollerine göre izolasyona alındı.