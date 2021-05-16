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- Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle son dakikada kazandı
Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle son dakikada kazandı
- AA
- 16.05.2021 - 22:52
- Güncelleme : 16.05.2021 - 22:53
Premier Lig'de 5. sıradaki Liverpool, küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu.
İLK YARI 1-1 BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı.
KALECİ ALİSSON, 90+5'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.
OKAY YOKUŞLU DA SAHADAYDI
West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.
DVELER LİGİ YARIŞINDA HAYATİ 3 PUAN
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, puanını 63'e yükseltirken, West Bromwich Albion 26 puanda kaldı.
PREMİER LİG'DE GALİBİYET GOLÜ ATAN İLK KALECİ
Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Premier Lig'de galibiyet getiren golü kaydeden ilk kaleci oldu.
BEŞİKTAŞ, CHELSEA'DEN HABER BEKLİYOR
Öte yandan Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.