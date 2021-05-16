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    Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle son dakikada kazandı

    Premier Lig'de Liverpool, kaleci Alisson'un golüyle son dakikada kazandı

    İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich Albion'ı kaleci Alisson Becker'in 90+5. dakikada attığı golle 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.
    • AA
    • 16.05.2021 - 22:52
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 22:53
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    Premier Lig'de 5. sıradaki Liverpool, küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu.

    İLK YARI 1-1 BİTTİ

    Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #1

    KALECİ ALİSSON, 90+5'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

    Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #2

    OKAY YOKUŞLU DA SAHADAYDI

    West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #3

    DVELER LİGİ YARIŞINDA HAYATİ 3 PUAN

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, puanını 63'e yükseltirken, West Bromwich Albion 26 puanda kaldı.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #4

    PREMİER LİG'DE GALİBİYET GOLÜ ATAN İLK KALECİ

    Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Premier Lig'de galibiyet getiren golü kaydeden ilk kaleci oldu.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #5

    BEŞİKTAŞ, CHELSEA'DEN HABER BEKLİYOR

    Öte yandan Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #6

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #7

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #8

    Premier Lig de Liverpool, kaleci Alisson un golüyle son dakikada kazandı #9

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