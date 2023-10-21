Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 2-1 mağlup etti

AA & Ensonhaber
Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Brighton karşısında maçın ilk yarısını 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Ansu Fati'nin golü beraberliğe yetmedi
Brighton, maçın 73. dakikasında Ansu Fati'nin golüyle, farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Manchester City, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester City'de Manuel Akanji, 90+5'de kırmızı kart gördü.
Manchester City, 2 maç sonra galip geldi
Aldığı galibiyetle Manchester City, 2 hafta sonra gelen galibiyetle puanını 21'e yükseltirken Brigton ise 16 puanda kaldı.
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