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Premier Lig'de sezonun 11'i belli oldu
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'i açıklandı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen 11'de Premier Lig şampiyonu Manchester City'den 6 futbolcu yer aldı.
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 09:10
- Güncelleme : 05.06.2021 - 09:29
Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.
Premier Lig'i 4. sırada tamamlayan Şampiyonlar Ligi galibi Chelsea'den hiçbir oyuncu en iyi 11'de kendine yer bulamadı.
SEZONUN EN İYİ 11'İ
Kaleci: Ederson (Manchester City)
Defans: Luke Shaw (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones (Manchester City)
Orta saha: Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan (Manchester City) , Bruno Fernandes (Manchester United)
Forvet: Harry Kane , Heung-min Son (Tottenham), Muhammed Salah (Liverpool)