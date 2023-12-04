Premier Lig'de skandal olay: Önce avantaja bıraktı, sonra gole giden atağı kesti Premier Lig'de skandal bir hakem kararı yaşandı. Son dakikalarda Jack Grealish'in kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda hakem Simon Hooper, avantajı kesip Manchester City lehine faul verdi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Önce avantaja bıraktı, sonra gole giden oyuncuyu durdurdu

Karşılaşmada dakikalar 90+4'ü gösterirken hakem Simon Hooper, çok tartışılacak bir karara imza attı.

Haaland'ın Jack Grealish'e attığı pasla gole giden İngiliz futbolcu, hakemin düdüğüyle adeta çılgına döndü.

Erling Haaland'ın pozisyonunda önce avantaja bıraktığı görülen Hooper, Grealish kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda oyunu durdurarak Manchester City lehine faul düdüğü çaldı.

İngiliz hakem, bu skandal kararın ardından Pep Guardiola ve futbolcuların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)