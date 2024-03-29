Premier Lig'de yeni kural! Top toplayıcı çocukların görevi değişti Premier Lig yönetimi, top toplayıcı çocukların ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle topu futbolculara geri vermesini yasakladı.

AA

Beş büyük lig içinde yer alan dünya futbolunun önde gelen futbolcularının forma giydiği İngiltere Premier Lig'de, önemli bir karar alındı.

Lig yönetimi, saha kenarındaki görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesini yasakladı.

Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla zaman zaman yaşanan gerilimi önlemek ve ev sahibi takımın avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Futbolcular, topları konilerden alacak

Buna göre, maçlarda oyunu hızlandırmak adına sahanın etrafına, her iki tarafta yedişer olmak üzere toplam 14 top yerleştirilecek.

Futbolcular, saha kenarındaki görevli çocuklar yerine topu konilerden alacak. Görevli çocuklar ise saha dışına çıkan topları boş konilere koyacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)