Premier Lig'de yılın futbolcusu De Bruyne

Bu sezon Premier Lig'i Liverpool'un ardından 2. sırada bitiren Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

YILDIZLAR ARASINDAN BİRİNCİ OLDU

29 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan Jordan Henderson, Sadio Mane ve Trent Alexander-Arnold üçlüsünün yanı sıra Southampton forması giyen Danny Ings, Burnley'nin kalecisi Nick Pope ve sezonu gol kralı olarak tamamlayıp Altın Ayakkabı'yı kazanan Leicester City'li Jamie Vardy'yi geride bırakarak sezonun en iyisi oldu.

13 GOL 20 ASİST

De Bruyne, Manchester City'den bu ödüle aday gösterilen tek futbolcuydu.

Geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 20 de asiste imzasını atmıştı.