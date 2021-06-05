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    Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

    İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 17:28
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    Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

    Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

    ÖDÜLÜN SAHİNİ DIAS

    Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

    Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

    Premier Lig de yılın futbolcusu Ruben Dias #1

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