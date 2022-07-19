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    Premier Lig'de zaman kaybına karşı yeni düzen

    İngiltere Premier Lig'de zaman kaybının en aza indirilmesi ve oyun hızının arttırılmasına dair bir dizi yeni kurallar getirilecek.
    • 19.07.2022 - 11:49
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    Premier Lig'de zaman kaybına karşı yeni düzen

    Dünyanın gözde liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de, 90 dakikalık süredeki zaman kaybını en aza indirmek için oyun dışındaki topları arttırma kararıyla birlikte birçok yeni kurallar getiriliyor.

    Daily Mail'in haberine göre; dünyanın en değerli liglerinden birisi olan Premier Lig, 10 maç topunun kullanıldığı yeni bir düzene geçecek.

    Top toplayıcılar artıyor

    Bu düzende oyundaki topun dışında, 4. hakemin yanında bir tane, 4 korner köşesinde 1'er tane, her orta saha ile taç noktası arasındaki bölgelere de 1'er tane olmak üzere toplam 10 top oyun için hazır durumda bulundurulacak.

    Bu alanların her birine birer top toplayıcı eklenecek. Kale arkasında bulunan topların gol teknolojisinde kullanılan şahin-göz sistemini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

    Premier Lig yönetimi kulüplere en az 8 tane top toplayıcının bulunması gerektiği yönünde bilgi verdi. Yeni düzende daha önceden yaşanan olayların engellenmesi için; top toplayıcıların her iki takım oyuncularına da aynı hızda topu vermesi gerekiyor.


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