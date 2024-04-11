Premier Lig'de yeni karar! Yarı otomatik ofsayt teknolojisi devreye giriyor Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak.

AA

İngiltere Premier Lig yönetimi, gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği kaydedildi.

Yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek

Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.

Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)