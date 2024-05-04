Premier Lig'e çıkan ikinci takım Ipswich Town!

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İngiltere Champhionship'in 46. ve son hafta mücadelesinde Ipswich Town ile Huddersfield karşı karşıya geldi.
Portman Road'da oynanan müsabakayı Ipswich Town 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 27. dakikada Wes Burns, 48. dakikada Giraud-Hutchinson kaydetti.
22 yıl sonra Premier Lig'deler
Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Ipswich, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Böylelikle Ipswich, 22 yıl sonra Premier Lig'e çıkmış oldu.
Huddersfield Town ise sezonu 45 puanla 23. sırada bitirdi ve küme düştü.
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