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    Premier Lig'e yükselen Fulham'da Mitrovic'ten 43 gol

    Championship'te Luton Town'ı 7-0 yenen Fulham şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.
    • 03.05.2022 - 11:20
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    Premier Lig'e yükselen Fulham'da Mitrovic'ten 43 gol

    Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.

    Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti.

    43 gol Mitrovic’ten

    Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı. Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.

    Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.

    Premier Lig e yükselen Fulham da Mitrovic ten 43 gol #1

    Premier Lig e yükselen Fulham da Mitrovic ten 43 gol #2


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