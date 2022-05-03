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- Premier Lig'e yükselen Fulham'da Mitrovic'ten 43 gol
Premier Lig'e yükselen Fulham'da Mitrovic'ten 43 gol
Championship'te Luton Town'ı 7-0 yenen Fulham şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.
- 03.05.2022 - 11:20
Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham sahasında Luton Town'ı 7-0 yenerek Championship'te şampiyonluğunu ilan etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 29'da Cairney, 39'da Tete, 54'te Carvalho, 65'te Reid, 79'da Seri, 62 ve 90+2'de Mitrovic kaydetti.
43 gol Mitrovic’ten
Fulham bu galibiyetle puanını 90 yaptı. Siyah-beyazlılar 45 maçta 106 gol atarken gollerin 43'ü Mitrovic'ten geldi.
Premier Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Luton Town ise 72 puanda kaldı.