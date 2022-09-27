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    Premier Lig'in yayın gelirleri

    İngiltere Premier Lig'de geçen sezonun yayın gelirleri duyuruldu. Açıklanan rakamlar dudak uçuklattı.
    • 27.09.2022 - 12:17
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    Premier Lig'in yayın gelirleri

    Dünya futbolunun en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'in yayın gelirleri açıklandı.

    Sadece sahadaki oyun değil, futbolun ekonomisi açısından da rakip liglere büyük fark atan Premier Lig'deki kulüplerin yayın gelirleri dudak uçuklattı.

    Süper Lig şampiyonu ise sadece 11.2 milyon euro

    Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor geçen sezon tahmini olarak 200 milyon TL'yi (11.2 milyon euro) kasasına koydu. Premier Lig'i geride bıraktığımız sezon son sırada tamamlayan Norwich City ise yayın gelirinden 100 milyon pound (1.9 milyar TL) kazandı. Küme düşen diğer ekipler; Watford 102, Burnley de 104 milyon poundu hanesine yazdırdı.

    Zirvede uçuk rakamlar

    Ligin zirvesi ise bu konuda ağızları açık bıraktı! Premier Lig şampiyonu Manchester City 153 milyon poundu (3 milyar TL) kasasına kazandırdı. 2. Liverpool 151 milyon poundu cebine koyarken, 3. Tottenham da yayın gelirinden 146 milyon pound aldı.

    İşte İngiltere Premier Lig'de diğer takımların yayın gelirinden kazandığı rakamlar;

    • Arsenal (145)
    • Chelsea (145)
    • M.United (142)
    • West Ham (136)
    • Leicester (128)
    • Newcastle (126)
    • Brighton (125)
    • Wolves (124)
    • C.Palace (120)
    • Aston Villa (119)
    • Brentford (118)
    • Everton (117)
    • Leeds United (115)
    • Southampton (110)

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