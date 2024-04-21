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Prince Owusu'dan akrobatik gol! Kaleci kıpırdayamadı

Prince Owusu'dan akrobatik gol! Kaleci kıpırdayamadı Toronto'nun New England Revolution'ı 1-0 yendiği MLS maçında Prince Owusu akrobatik bir gole imza attı. Forvet oyuncusunun kaydettiği bu gol gündem oldu.