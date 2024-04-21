Prince Owusu'dan akrobatik gol! Kaleci kıpırdayamadı

MLS'te Doğu Konferansı'nın 9. hafta mücadelesinde John Herdman'ın çalıştırdığı Toronto ile Caleb Porter yönetimindeki New England Revolution karşı karşıya geldi.
BMO Field'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Toronto oldu. Toronto'ya üç puanı getiren golü 66. dakikada Prince Owusu kaydetti.
Öte yandan Toronto'da Federico Bernardechi, 76. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Toronto, puanını 13'e yükseltti
Sahadan galibiyetle ayrılan Toronto puanını 13 yaparken, maçtan istediğini alamayan New England 4 puanda kaldı.
Toronto, gelecek hafta Orlando City ile deplasmanda karşılaşacak. New England Revolution ise sahasında Inter Miami'yi konuk edecek.
Owusu'dan muhteşem gol
Bu maça ise Owusu'nun attığı gol ise damgasını vurdu.
Marshall-Rutty'nin pasında dönerek vuruş yapan Alman futbolcu, rakibinin bacak arasından topu geçirerek ağları sarstı.
27 yaşındaki forvetin attığı bu akrobatik gol sosyal medyada gündem oldu.
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