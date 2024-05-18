İngiltere Championship Yükselme Play-off turu yarı finalinde golsüz eşitlikle biten maçın rövanşında Russell Martin yönetimindeki Southampton ile Carlos Corberan'ın çalıştırdığı West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Southampton oldu.
Southampton finale yükseldi
Kırmızı-beyazlı takımı finale taşıyan golleri; 49'da William Smallbone, 78 ve 86. dakikada Adam Armstrong kaydetti.
Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği West Bromwich'in tek golünü ise 90+7. dakikada Cedric Kipre attı.
Bu sonucun ardından Championship'te play-off finalinde Southampton ile Leeds United karşı karşıya gelecek.
Protez bacağını çıkarıp gole sevindi
Bu karşılaşmada ise tribünlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Southampton takımının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kırmızı-beyazlı ekibe gönül veren bir futbolseverin gol sevinci yayınlandı.
Southampton taraftarının golün ardından protez bacağını çıkardığı ve mutluluğunu bu şekilde yaşadığı görüldü.
İngiliz adamın bu anları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
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