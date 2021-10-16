PSG 3 puanı ikinci yarı aldı

Fransa Ligue 1'ın 10. haftasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Angers'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

8'de 8 galibiyet ile başladığı ligde son olarak Rennes deplasmanında 2-0 kaybederek ilk puan kaybını yaşayan Paris Saint-Germain, milli maç arası dönüşünde ilk yarısını geride kapadığı mücadelede Angers'ı mağlup etmeyi başardı.

Angers ilk yarıyı Angelo Fulgini'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, PSG 69'da Danilo Pereira ve 87'de penaltıdan Kylian Mbappe'nin bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MESSI, NEYMAR VE RAMOS FORMA GİYEMEDİ

PSG'de Lionel Messi ve Neymar, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nden döndüğü için, Sergio Ramos ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Angers ise 16 puanda kaldı.