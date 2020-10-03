- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- PSG, Angers'i 6-1 yendi
PSG, Angers'i 6-1 yendi
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, konuk ettiği Angers'a karşı 6-1'lik bir skor aldı.
- AA
- 03.10.2020 - 00:40
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Angers ile karşı karşıya geldi.
Oyunu domine eden PSG, 6-1'lik bir fark atarak maçı kazandı.
MAÇIN GOLLERİ
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG'nin golleri, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.