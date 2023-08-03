PSG, Barcelona'ya Neymar önerisi İspanya La Liga devi Barcelona'da, Ousmane Dembele PSG'ye transfer olmak üzere. Fransız ekibi bu transfer için Barcelona'ya eski yıldızı Neymar'ı teklif etti.

La Liga devi Barcelona, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele için 50 milyon euroya Paris Saint Germian ile el sıkışmıştı. İspanya gazetesi Sport'un haberine göre; Paris Saint Germian, bu transfer görüşmesinde Barça'ya Neymar'ı önerdi. Barça transfere sıcak bakmıyor Fransız devi yapılan görüşmelerde, Neymar'ı Katalan ekibine kiralayabileceklerini iletirken Barcelona bu transfere sıcak bakmıyor. Teknik direktör Xavi'nin, Neymar'ı soyunma odasında görmek istediği oyuncular arasında olmadığı kaydedildi. Neymar, geçtiğimiz sezon 29 maçta 18 gol 17 asist kaydetti.