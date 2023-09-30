PSG, Clermont deplasmanında 2 puan bıraktı Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Clermont ile golsüz berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Clermont ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Clermont'un ev sahipliğinde Stade Gabriel Montpied'de oynanan maç başladığı skorla sona erdi. İki takım da girdiği atakları değerlendiremeyince müsabaka 0-0'lık skorla tamamlandı.

PSG 4. kez puan kaybetti

Bu beraberlikle PSG 4. kez puan kaybı yaşadı. Clermont ise ligde ikinci puanını aldı.

Ligde 12 puan toplayan Paris Saint-Germain, 8. haftada Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Clermont ise Montpellier ile kozlarını paylaşacak.