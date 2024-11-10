PSG, deplasmanda Angers'ı farklı yendi

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Angers ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-2'lik skorla kazandı.
PSG, ANGERS'İ 4-2 MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 20. dakikalarda Lee Kang-In, 31 ve 45+2. dakikalarda Bradley Barcola kaydetti.
Angers'in golleri 90+1. dakikada Esteban Lepaul ve 90+7'de Emmanuel Biumla'dan geldi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elden PSG, 29 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Angers, 10 puanda kaldı.
PSG, gelecek hafta Parc des Princes'te Toulouse'u ağırlayacak. Anger ise Auxerre deplasmanına gidecek.
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