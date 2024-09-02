PSG, deplasmanda Lille'i mağlup etti Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaparak milli araya lider girdi.

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Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1'lik skorla kazandı.

PSG, MİLLİ ARAYA LİDER GİTTİ

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Vitinha, 36. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada Randal Kolu Muani kaydetti.

Lille'in tek gollü 78. dakikada Edon Zhegrova'dan geldi.

Bu sonucun ardından PSG, 3 maçta 9 puanla lider olarak milli araya girdi. Lille ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

PSG, milli aradan sonra Brest'i ağırlayacak. Lille ise St.Etienne deplasmanına gidecek.