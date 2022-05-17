PSG, ekipçe Katar'da

PSG'li futbolcular ekipçe Katar'ı ziyaret etti. Futbolcular, ülkede gezerken taraftarlarla buluşmayı da ihmal etmedi.

Katar, Paris Saint- Germain takımını kulübün iki günlük Bahar Turu kapsamında ağırladı. Futbolcular, Katar'ın zengin mirasının ve kültürünün tadını çıkarırken taraftarlarla buluştular ve bir masterclass etkinliğine katıldılar.

Ülke, Kasım ayında FIFA Dünya Kupası Katar 2022TM'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, futbolcular Katar Ulusal Müzesi, Souq Waqif ve West Bay Skyline'a bakan İslam Sanatları Müzesi Park gibi ikonik yerleri ziyaret ettiler.

Ayrıca 3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi de dahil olmak üzere ülkenin yeni cazibe merkezlerini keşfettiler.Gianluigi Donnarumma, Leandro Paredes ve Idrissa Gueye, kulübün iki günlük Bahar Turu sırasında Katar'daki Souq Waqif'i ziyaret etti. Hurma, baharat ve mevsimlik lezzetler gibi yerel ürünler içeren çarşının ara sokaklarını keşfettiler.

Mbappe ve Ramos müzeyi gezdi

Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ve Marquinhos, bu hafta Katar Turizm ve mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan ikonik Katar Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.

Futbolcular, kulübün iki günlük Bahar Turu için Katar'daydı. Lionel Messi ve Marco Verratti, kulübün iki günlük Bahar Turu'nda Katar'ın Doha kentindeki MIA Park'ta topa vuruyor. Park, 14 asırdan fazla sanat eserine ev sahipliği yapan İslam Sanatları Müzesi'nin yanında yer alıyor.

Mbappe, PSG'de geleceği en çok merak edilen isim. Katar'da yer alan Mbappe, burada da bir görüşme gerçekleştirdi ancak henüz kalmak için anlaşma sağlayamadı. Bazı kaynaklara göre ise Real Madrid, Mbappe transfer için geri sayıma geçti. Sky'a göre PSG, Mbappe'yi tutmak için her yolu denerken son olarak aylık 4.8 milyon euro maaş teklif etti.