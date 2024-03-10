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PSG, Reims karşısında iki puan bıraktı

PSG, Reims karşısında iki puan bıraktı Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 25. haftasında sahasında Reims ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmaya yıldız futbolcu Kylian Mbappe yedek kulübesinde başladı. Fransız oyuncu, maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.