PSG, Reims karşısında iki puan bıraktı

Fransa Ligue 1'in 25. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Reims karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan müsabaka 4 gole sahne olurken kazanan çıkmadı. PSG, evinde rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
Goller ilk yarıda geldi
Reims, 7. dakikada Marshall Munetsi ile öne geçti. Paris Saint-Germain, 17 ve 19'da Gonçalo Ramos'un attığı gollerle maçı 2-1'e getirdi.
Reims, devre bitmeden 45'te Oumar Diakite ile skoru eşitledi ve soyunma odasına beraberlikle gitti.
İlk yarıdaki dört golün aksine ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Mbappe, oyuna sonradan girdi
PSG'de Kylian Mbappe, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Mbappe, 73'te Gonçalo Ramos yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından PSG 56, Reims 35 puana yükseldi.
PSG, ligin bir sonraki haftasında Montpellier deplasmanına gidecek. Reims, sahasında Metz'i ağırlayacak.
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