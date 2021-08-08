PSG, Eyfel Kulesi'ni neden kiraladı

PSG kulübü, 10 Ağustos tarihinde Eyfel Kulesi'ni kiraladı. PSG daha önce de Eyfel Kulesi'ni Neymar transferi için kiralamış ve 300 bin euro ödemişti.

Fransa'da her zaman olduğu gibi bu sezona da flaş transferlerle başlayan PSG'nin Eyfel Kulesi'ni kiralayarak Messi transferini açıklayacağı iddia edildi.





MESSİ İÇİN Mİ KİRALANDI?

ESPN muhabiri Diego Monroig'in haberine göre PSG kulübünün 10 Ağustos tarihinde Paris'in sembolu Eyfel Kulesi'ni kiraladığı belirtildi.

PSG'nin kiralama nedeni henüz resmiyet kazanmazken bu planın Messi transferi için olabileceği iddiaları arttı.

PSG kulübünün en son Eyfel Kulesi'ndeki transfer açıklama macerası 2017 yılında Neymar transferi için gerçekleşmiş ve kulüp bu organizasyona 300 bin euro para harcamıştı.



