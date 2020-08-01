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    PSG, Fransa Kupası'nı kazandı

    Penaltılara giden final maçında, Lyon'u 6-5 yenen Paris Saint-Germain, dokuzuncu kez kupayı müzesine götürdü.
    • AA
    • 01.08.2020 - 05:57
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    PSG, Fransa Kupası'nı kazandı

    Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

    90 DAKİKA VE UZATMALAR GOLSÜZ BİTTİ

    Stade de France'da oynanan final maçında PSG ile Lyon karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

    PSG, Fransa Kupası'nı kazandı #1

    Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan PSG, Fransa Lig Kupası'nın sahibi oldu.

    PSG, Fransa Kupası'nı kazandı #2

    LİG ŞAMPİYONU PSG, KUPAYI DA 9. KEZ KAZANDI

    PSG, bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve Fransa Kupası'ndan sonra Fransa Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. PSG, tarihinde Lig Kupası'nı dokuzuncu kez kazanmış oldu.

    PSG, Fransa Kupası'nı kazandı #3

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