PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne'i 3-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, evinde Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligue 1'in 26. haftasının son karşılaşmasında PSG'nin Saint-Etienne'i ağırladığı karşılaşmada, konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0

MBAPPE TAKIMINI 2 GOLLE ÖNE GEÇİRDİ

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.

NOKTAYI DANİLO KOYDU: 3-1

Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.

PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu skorla 62 puana ulaşan PSG liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

UKRAYNA'YA DESTEK PANKARTIYLA ÇIKTILAR

Bu arada, iki takımın futbolcuları, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek için karşılaşma başlamadan önce sahaya İngilizce "Herkes için barış" yazan pankartla çıktı.