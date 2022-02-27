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    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne'i 3-1 yendi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, evinde Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
    • AA
    • 27.02.2022 - 06:03
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    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne'i 3-1 yendi

    Ligue 1'in 26. haftasının son karşılaşmasında PSG'nin Saint-Etienne'i ağırladığı karşılaşmada, konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0

    MBAPPE TAKIMINI 2 GOLLE ÖNE GEÇİRDİ

    Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.

    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne i 3-1 yendi #1

    NOKTAYI DANİLO KOYDU: 3-1

    Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne i 3-1 yendi #2

    PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Bu skorla 62 puana ulaşan PSG liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne i 3-1 yendi #3

    UKRAYNA'YA DESTEK PANKARTIYLA ÇIKTILAR

    Bu arada, iki takımın futbolcuları, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek için karşılaşma başlamadan önce sahaya İngilizce "Herkes için barış" yazan pankartla çıktı.

    PSG geriye düşüğü maçta Saint-Etienne i 3-1 yendi #4


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