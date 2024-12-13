PSG kazandı, Kylian Mbappe kaybetti

Haber Merkezi

2024-2025 sezonu öncesi eski kulübü PSG ile sözleşme yenilemeyip, İspanyol ekibi Real Madrid ile sözleşme imzalayan Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG’ye daha önce ödenmemiş maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon euroluk dava açmıştı.

Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi de bu tutarın ödenmesine karar vermişti.

Mbappe’nin ödemeyi almak için kulüp tarafına yaptığı baskının ardından kulüp, durumu Paris Adli Mahkemesi’ne taşıdı ve talep edilen 55 milyon euronun yasal olarak iptal edildiği belirtildi.

PSG, UZLAŞMA KURULU'NA GİTMEYE HAZIR

Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu’na taşımaya tamamen hazır olduğunu ifade ederken, Mbappe'ye ise tam tutarı ödemeyi planlamıyor.

Ancak Paris Saint-Germain, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da vurguladı.

DAVA HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

PSG'nin, Kylian Mbappe'nin kulübe karşı açtığı dava ile ilgili resmi açıklaması şöyle: