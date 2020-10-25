Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.80
-1.14%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    PSG ligde Dijon'a 4 gol attı

    Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Dijon'u 4-0'lık bir skorla galibiyet serisini 6'ya çıkardı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 06:03
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 06:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    PSG ligde Dijon'a 4 gol attı

    Fransa 1. Futbol Ligi'nin 8. haftasında son şampiyon Paris Saint Germain, ligde 2 beraberliği olan Dijon'u ağırladı.

    PERDEYİ MOİSE KEAN AÇTI

    Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    PSG ligde Dijon a 4 gol attı #1

    NEYMAR'DAN DA 2 GOL

    İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

    PSG ligde Dijon a 4 gol attı #2

    Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.

    PSG ligde Dijon a 4 gol attı #3

    Görüş Bildir