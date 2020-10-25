PSG ligde Dijon'a 4 gol attı

Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Dijon'u 4-0'lık bir skorla galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 8. haftasında son şampiyon Paris Saint Germain, ligde 2 beraberliği olan Dijon'u ağırladı.

PERDEYİ MOİSE KEAN AÇTI

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

NEYMAR'DAN DA 2 GOL

İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.