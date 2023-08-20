PSG, Ligue 1'in ikinci haftasında da kazanamadı Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.

AA

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında son şampiyon PSG, Toulouse Stadı'nda Toulouse'a konuk oldu.

Yenişemediler

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle PSG'nin kadrodan çıkardığı Fransız yıldız Kylian Mbappe, Toulouse maçıyla tekrar takıma dahil oldu.

Mücadelenin 51. dakikasında oyuna giren Mbappe, 62. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Toulouse'da Zakaria Aboukhlal'ın 87. dakikada penaltıdan bulduğu golle mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

PSG'nin henüz galibiyeti yok

Ligde ilk iki haftayı beraberlikle tamamlayan PSG, iki puana ulaştı. Toulouse ise 4 puana yükseldi.

Paris Saint Germian ligde henüz galibiyete ulaşamadı ve 3.haftada sahasında Lens ile karşılaşacak.

Toulouse ise Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.